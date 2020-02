LUBUSKIE. Sytuacja gospodarcza w Lubuskiem już dawno nie była tak dobra. Bezrobocie niskie, a średnia pensja to ponad 4,8 tys. zł brutto

Główny Urząd Statystyczny opublikował miesięczne dane dotyczące sytuacji gospodarczej w województwie lubuskim. Najświeższe dane dotyczą grudnia 2019 r. Dowiadujemy się z nich m. in. jakie jest średnie wynagrodzenie, jaka jest stopa bezrobocia i w jakiej kondycji jest handel i przemysł. W grudniu 2019 r. w większości podstawowych obszarów gospodarki województwa lubuskiego odnotowano poprawę sytuacji w stosunku do grudnia 2018 r. Wyższa niż przed rokiem była m.in. produkcja sprzedana przemysłu oraz liczba mieszkań oddanych do użytkowania. Wzrostowi przeciętnego zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw towarzyszył dalszy wzrost przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto. Szczegółowe dane prezentujemy na kolejnych slajdach tej galerii >>> Polecamy wideo: Ukraińcy przestaną przyjeżdżać do pracy w Polsce. Powodem zbyt niskie zarobki

archiwum / pixabay