Lubuskie szpitale dostaną 50 mln zł na walkę z koronawirusem! "Nie chcemy, aby lekarze musieli wybierać komu podłączyć respirator"

50 mln złotych na walkę z koronawirusem. O przekierowaniu takiej sumy dla lubuskich szpitali zadecydował samorząd województwa lubuskiego. - Nie chcemy patrzeć na to, jak lekarze będą musieli wybierać komu podłączyć respirator - mówiła marszałek Elżbieta Polak.

Koronawirus w Lubuskiem. 50 mln zł dla lubuskich szpitali - Wychodząc naprzeciw potrzebom naszych szpitali, zarząd województwa postanowił przekierować 50 mln zł na najpilniejsze potrzeby związane z walką z koronawirusem - mówi marszałek Elżbieta Polak. - To rząd odpowiada za zarządzanie kryzysowe, sprostanie wyzwaniom epidemii. Dotychczas otrzymaliśmy 4,5 mln zł od rządu dla szpitali. Ale to jest kropla w morzu potrzeb. Potrzebujemy pieniędzy na środki ochrony osobistej, sprzęt do intensywnej terapii, ale także funduszy na adaptację pomieszczeń. W Gorzowie np. oddział zakaźny został utworzony olbrzymim wysiłkiem niemal z dnia na dzień. Dziękuję za to wszystkim pracownikom placówki - twierdzi pani marszałek.

Skąd urząd marszałkowski zdobył dodatkowe fundusze?

- Komisja Europejska monitoruje całą sytuację i ufa samorządom. Dostaliśmy zielone światło na przekierowanie środków, które nie zostały wcześniej zakontraktowane na walkę z pandemią - tłumaczy Polak. - Zebraliśmy zapotrzebowanie wszystkich szpitali, które zostały postawione w stan gotowości. To jest szpital w Gorzowie, Zielonej Górze, Torzymiu, Szprotawie i dwa szpitale w Żarach. Oczywiście nie jesteśmy w stanie zaspokoić wszystkich potrzeb. Na środki ochrony personelu chcielibyśmy przeznaczyć ok. 11 mln zł, na sprzęt intensywnej terapii ok 30 mln zł. Planujemy kupić cztery ambulanse za ok. 3 mln zł dla pogotowia w Zielonej Górze i Gorzowie, ale także respiratory, aparaty USG, przenośne aparaty EKG czy też tomografy komputerowe - wylicza marszałek.

Koronawirus w Lubuskiem. Bank informacji pomocowej Samorząd województwa powołał zespół do szybkiego informowania mieszkańców o wszystkich aspektach związanych z obecną epidemią. Urząd wystąpił również do premiera i ministerstwa o dopuszczenie lubuskich laboratoriów do całego systemu badań, tak aby przyśpieszyć wykonywanie testów wykrywających koronawirusa.

- Z inicjatywy mieszkańców regionu powołaliśmy Bank Informacji Pomocowej - twierdzi marszałek Polak. - Są organizacje pozarządowe, które wzięły sprawy w swoje ręce, pojawiły się ogłoszenia o pomocy sąsiedzkiej. W departamencie zdrowia stworzyliśmy zespół, który koordynuje tą pomocą. Przekierowujemy emaile czy też inne informacje od korporacji, małych czy średnich przedsiębiorstw, ale też od instytucji, które oferują konkretną dużą pomoc. To są np. zakupy oczyszczaczy powietrza czy też żywności. Nasz Bank Informacji Pomocowej naprawdę działa - przekonuje marszałek Polak. Koronawirus w Lubuskiem. Problemy przedsiębiorców Urząd marszałkowski jest również świadomy problemów, jakie narastają w gospodarce. - Tarcza antykryzysowa została przygotowana przez rząd. My również wsłuchujemy się w głosy i konkretne potrzeby mieszkańców, korzystamy z doświadczeń innych regionów. Na przykład w województwie opolskim uruchomiono system pożyczek do 50 tys. zł. My mamy Lubuski Fundusz Pożyczkowy i też już prowadzimy rozmowy, w jaki sposób można przekierować pieniądze unijne, aby wspomóc nasze firmy. Myślę, że mamy jeszcze trochę czasu, aby dobrze to zrobić - mówi Elżbieta Polak.

