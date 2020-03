Lubuskie szpitale zakupią ponad 30 tys. testów na koronawirusa. Kto będzie mógł z nich skorzystać?

Testy na koronawirusa mają zostać zakupione z pieniędzy pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego. – To jest 5 mln zł . To są środki, które nie były wcześnie zakontraktowane, możemy je przeznaczyć na działania związane m.in. z profilaktyką zdrowotną. W tej sprawie rozmawiałam już z dyrekcją szpitali w Zielonej Górze oraz Gorzowie. To właśnie te placówki podzielą się tymi pieniędzmi, aby zakupić testy na koronawirusa – tłumaczy Elżbieta Polak.

Samorząd województwa już wcześniej chciał zakupić testy na koronawirusa

– Pojawiały się różne propozycje, m.in. za 50, 70 czy też 100 zł. Do zakupów jednak nie doszło, bowiem były to testy przesiewowe. Natomiast według zaleceń konsultanta w dziedzinie epidemiologii przy ministerstwie zdrowia powinniśmy stawiać na testy molekularne, które wykazywać się mają większą czułością. Dostosowaliśmy się do tych zaleceń. Cena takich testów wynosi obecnie ok. 150 zł. Według wstępnych kalkulacji pieniędzy wystarczy więc na ponad 30 tys. sztuk – twierdzi pani marszałek. Jej zdaniem decydującym aspektem jest tutaj szybkość działania. - Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, testy powinno do nas trafić na koniec marca lub na początku kwietnia – dodaje.