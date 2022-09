Lubuskie. Szykujcie koce! Temperatura nas nie rozpieści

GORZÓW

poniedziałek 19 września

maksymalna: 15 st. C.

minimalna: 9 st. C.

wtorek 20 września

maksymalna: 16 st. C.

minimalna: 8 st. C.

środa 21 września

maksymalna: 16 st. C.

minimalna: 7 st. C.

czwartek 22 września

maksymalna: 15 st. C.

minimalna: 5 st. C.

piątek 23 września

maksymalna: 15 st. C.

minimalna: 5 st. C.

sobota 24 września

maksymalna: 17 st. C.

minimalna: 8 st. C.

niedziela 25 września

maksymalna: 17 st. C.

minimalna: 10 st. C.