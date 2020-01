LUBUSKIE. Takie zimy mieliśmy w regionie jeszcze kilka lat temu. Zwały śniegu, zasypane drogi i chodniki

Zima 2019/2020 na razie bardziej przypomina wiosnę. Dodatnie temperatury i brak śniegu to od kilku lat coraz częstsze zjawisko o tej porze roku w naszym regionie. A przecież jeszcze nie tak dawno mieliśmy zimy, kiedy śnieg trzeba było wywozić z lubuskich miast... ciężarówkami. Synoptycy nie pozostawiali złudzeń. Pierwsze dni stycznia miały być ciepłe i są. Temperatura w ciągu dnia miejscami osiągna w niektórych miejscach nawet sześć stopni na plusie! Od 5 stycznia się nieco ochłodziło, ale długo to nie potrwa. Wkrótce wróci wiosenna auta i termometry będą pokazywały siedem stopni powyżej zera, a z chmur zamiast śniegu będzie padał deszcz. Tymczasem jeszcze nie tak dawno w Lubuskiem mieliśmy zimy z prawdziwego zdarzenia. Drogi i chodniki pokrywała gruba miejscami na kilkadziesiąt centymetrów warstwa śniegu. Z niektórych miast, jak np. z Zielonej Góry, śnieg trzeba było wywozić z miasta ciężarówkami. Czy taka zima czeka nas w tym roku? Na razie nic na to nie wskazuje. Polecamy wideo: Pogoda na najbliższe dni

archiwum GL