Lubuskie. To był rok pełen nadziei. Dzięki szczepieniom. Z jakimi obawami wchodzimy w następny? Leszek Kalinowski

Mija rok, kiedy rozpoczęły się w Polsce szczepienia przeciw Covid-19. Nie tylko dla Marioli Pankiewicz z Zielonej Góry był to rok… nadziei na normalne życie. Tak też napisała w swoim pamiętniku. Koronawirus zakłócił nam równowagę. Z czasem i dzięki szczepionkom wielki stres minął. Ale o spokój nadal trudno. Ciągle jest wiele osób, które nie chcą się szczepić. A to jedyny sposób, by pokonać pandemię.