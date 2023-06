Lubuskie. Trzeci stopień zagrożenia pożarowego w lasach! Jakie grzechy popełniamy na spacerach?

W maju w województwie lubuskim mieliśmy 67 pożarów. Znaleźliśmy się w średniej krajowej. - W tamtym roku w maju było więcej pożarów lasów. Ale też ten miesiąc był bardziej upalny, słońce dało się we znaki już w marcu i kwietniu. W tym roku wiosna była inna, bardziej chłodna i deszczowa, ale wystarczyły niecałe dwa tygodnie czerwca, by sytuacja się zmieniła – mówi starszy kapitan Arkadiusz Kaniak, rzecznik prasowy Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. – 90 procent wszystkich pożarów to podpalenia, świadome, złośliwe…

Susza w lasach. O pożar nietrudno. Bądźmy czujni

Gdzie najczęściej płoną lasy?

Gdzie najczęściej muszą wyjeżdżać strażacy, by gasić pożar? Arkadiusz Kaniak wymienia zalesiony tereny w okolicy Żagania, Zielonej Góry, Świebodzina, Torzymia, Gorzowa Wielkopolskiego… - My ze swojej strony przygotowujemy tereny leśne, dojazdy, punktu czerpania wody, sieć pasów przeciwpożarowych, stacje meteorologiczne, punkty alarmowe, gdzie są dyżury, sieć wczesnego wykrywania i alarmowania. Na bieżąco monitorujemy sytuacje – podkreśla Paweł Wcisło. – Prowadzimy kampanie edukacyjne, żeby zwiększyć bezpieczeństwo.

Susza. Czego nie należy robić w lesie?

rozniecanie ognia poza miejscami wyznaczonymi,

wypalanie wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych,

palenie tytoniu, z wyjątkiem dróg utwardzonych i miejsc wyznaczonych do pobytu ludzi.

W parkach narodowych poruszajmy się tylko po wyznaczonych szlakach. Wcześniej jednak należy dowiedzieć się o stopniu zagrożenia pożarowego lasu, jaki obowiązuje w danym dniu i dostosować się do niego - być może ogłoszono zakaz wstępu do lasu.

Nie wchodźmy na uprawy leśne i do młodników o wysokości do 3 m.

Poruszajmy się pojazdami mechanicznymi i zaprzęgowymi tylko drogami oznakowanymi drogowskazami.