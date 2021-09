Lubuskie. Tych kobiet poszukuje policja w Zielonej Górze. Są podejrzane o znęcanie się, kradzieże czy rozboje

Z Zielonej Góry do Zabrza w 90 minut i to z ludzkim sercem na pokładzie! Niecodzienna akcja z udziałem policyjnego śmigłowca

Do niezwykłej sytuacji doszło dwa dni temu w Zielonej Górze. Policyjny śmigłowiec transportował z naszego miasta serce do przeszczepu. Organ z zielonogórskiej lecznicy błyskawicznie trafił do szpitala na Śląsku Liczyła się każda sekunda. Bell 407GXi pokonał trasę w 90 minut!