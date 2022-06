Lubuskie uczelnie kuszą nie tylko maturzystów. Jakie nowości przygotowały?

Największa lubuska uczelnia – Uniwersytet Zielonogórski – zaprasza m.in. do studiowania projektowania społecznego, a także na pięcioletnią architekturę. Magistra będzie można teraz też zdobyć na jazzie i muzyce i estradowej.

- Oferta jest bardzo szeroka, mamy aż 63 kierunki na studiach stacjonarnych na 12 wydziałach. W Sulechowie już nie prowadzimy studiów – mówi dr hab. Barbara Literska, prof. UZ, prorektor ds. studenckich Uniwersytety Zielonogórskiego. – Spośród tych 63 kierunków, dwa czekają na zgodę ministerstwa. Myślimy nie tylko o tych, którzy kończą czy niedawno skończyli szkoły ponadpodstawowe, zdali maturę, ale także osobach 40 plus. To dla nich przygotowaliśmy ofertę: siedem kierunków na studiach pierwszego stopnia i sześć na studiach drugiego stopnia. Te kierunki usytuowane są głównie w naukach humanistycznych i społecznych. Mamy też ofertę cztery kierunki na studiach pierwszego i siedem na studiach drugiego stopnia w języku angielskim. Dotyczy to bardziej nauk ścisłych, inżynierskich, technicznych. Wyjątkiem jest tu socjologia. Oferta ta skierowana jest raczej do studentów zagranicznych.

Jazz i muzyka estradowa - drugi stopień

Dr Tomasz Kołodziej z Instytutu Socjologii podkreśla, że nowa oferta – projektowanie społeczne to wynik współpracy z organizacjami społecznych, firmami i instytucjami państwowymi. Ich przedstawiciele wskazywali na brak specjalistów posiadających określone kompetencje, dotyczące zarządzania strategicznego, umiejętności konstruowania strategii rozwoju lokalnych, wykorzystania technik analiz itd. Absolwenci będą potrafili m.in. współpracować w zespołach, także wirtualnych, przeprowadzać konsultacje społeczne czy

utrzymywać i rozwijać sieci społeczne.

Nowością jest też to, że na UZ będzie można teraz zdobyć tytuł magistra na kierunku jazz i muzyka estradowa.

Jak zauważa dr Artur Majewski z Instytutu Muzyki UZ, studenci będą mogli kontynuować naukę na studiach drugiego stopnia. Do tej pory musieli wyjeżdżać do innych ośrodków np. Wrocławia czy Katowic.

- Jesteśmy ewenementem, bo takie kierunki są na Akademiach Muzycznych a nie na uniwersytecie – podkreśla A. Majewski.

Konferencja prasowa na temat naboru na studia na Uniwersytecie Zielonogórskim - 1 czerwca 2022 Jacek Katos

Architektura - studia jednolite, magisterskie. Dietetyka w Gorzowie

Nowością jest też to, że od tego roku architektura będzie pięcioletnia, magisterska.

- Na dwóch stopniach prowadzimy architekturę od 15 lat. Teraz będą to studia jednolite – zauważa dr hab. Marta Skiba, prof. UZ z Instytutu Architektury i Urbanistyki. - Mniej stresu, a więcej zajęć merytorycznych w niedużych grupach.

Dodajmy, że UZ przymierza się też do uruchomienia dwóch kierunków - inżynierii lotniczej i elektromobilności.

Z nowymi ofertami wychodzi także Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie. Po utworzeniu dwóch kierunków medycznych, czyli pielęgniarstwa i ratownictwa, teraz chce kształcić przyszłych dietetyków.

Uczelnia złożyła już w ministerstwie wniosek o uruchomienie nowego kierunku. Teraz czeka tylko na zgodę. Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to dietetyka ruszy w gorzowskiej akademii już od października.

- Dietetyka staje się dziś bardzo istotną gałęzią wiedzy. Jako społeczeństwo coraz bardziej zwracamy uwagę na zdrowy styl życia - mówi prof. dr hab. Irena Machaj, dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu. Uczelnia myśli też o uruchomieniu studiów medycyna analityczna, na którym mogliby się kształcić przyszli diagności laboratoryjni. Jeśli się uda, kierunek ruszy za rok.