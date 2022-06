Lubuskie. W piątek "Informator medyczny"! Zadbaj o swoje zdrowie

Rozmowa z dyrektorem lubuskiego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia w Zielonej Górze Ewą Skrbeńską

Czytelnicy dzwonią i dopytują nas, czy w „GL” ukaże się Informator medyczny. Wydawać by się mogło, że dzisiaj wystarczy mieć dostęp do Internetu, a jednak wydania papierowe mają nadal swoich zwolenników. Myślę, że - jak zawsze - ten dodatek będzie cieszył się dużym zainteresowaniem, a będzie dostępny już 10 czerwca w „GL”

Mamy świadomość tego, że dla wielu, zwłaszcza starszych osób, ważne jest też mieć pod ręką papierowy wykaz miejsc, w których można otrzymać pomoc. Większość osób przychodzących do siedziby oddziału czy też kontaktujących się z nam telefonicznie, to osoby starsze. Widzimy, że poszukanie czegoś w internecie może sprawiać im trudność. Dlatego nie zapominamy także o tych pacjentach i właśnie z myślą o nich co roku wydajemy wspólnie z „Gazetą Lubuską” –Informator medyczny.

W informatorze znajdą się nie tylko wykazy miejsc, w których można się leczyć. Jakie inne informacje zostaną tam umieszczone?

Nie tylko wykaz podmiotów medycznych znajdzie się w tym wydaniu. Korzystamy z tego, że ten dodatek trafi do dużej grupy mieszkańców województwa i chcemy w nim przekazać jeszcze kilka istotnych dla zdrowia informacji. Na przykład zachęcić do wykonania pomiarów w Kiosku profilaktycznym, który stoi przy samym wejściu do naszej siedziby. Na wszystkich spotkaniach zachęcam, by robić sobie cyklicznie takie pomiary. Jeśli ktoś ma plan zadbania o swoje zdrowie, zrzucenia zbędnych kilogramów czy poprawy swojej kondycji i zaczyna uprawiać jakiś sport, to zawsze warto zajrzeć do nas raz w miesiącu, by zobaczyć, jakie są efekty podejmowanych działań.

Do czego jeszcze chcecie zachęcić Lubuszan?

Chcemy też zachęcić do skorzystania z programu Profilaktyka 40 Plus. Ten program można zrealizować w 39 miejscach w województwie.

Mimo to zaskakuje nas to, że zainteresowanie programem nie jest zbyt duże. Zwłaszcza że często spotykaliśmy się z uwagami pacjentów, dotyczącymi jakichś problemów z uzyskaniem skierowania na badania. A tu nie musimy nigdzie iść, to tylko zależy od nas. Jeśli chcemy skontrolować swoje wyniki, to możemy zrobić to sami. W ramach tego programu możemy wykonać podstawowe badania laboratoryjne. Jeśli wyjdzie coś nie tak, wtedy otrzymujemy sygnał, że należy zgłosić się do swojego lekarza rodzinnego.

Niektórzy chyba rezygnują z tego programu, bo mają problem z tym, że muszą to zrobić przez Internet? Czy jest inny sposób rejestracji?

Do programu można też zgłosić się telefonicznie, wystarczy zadzwonić na Infolinię Domowa Opieka Medyczna. Konsultant pomoże wypełnić ankietę (m.in. pytania dotyczące stylu życia) i skierowanie będzie widoczne w systemie Nie ma konieczności drukowania tego skierowania, nie trzeba też go nigdzie zanosić. Wystarczy pójść do oznaczonego laboratorium w swojej miejscowości i wykonać badania profilaktyczne.

Czy w informatorze są zawarte też informacje w języku ukraińskim z racji tego, że przyjechało do Polski kilka milionów uchodźców z Ukrainy i z większości świadczeń zdrowotnych też korzystają?

Tak, te osoby mają takie samo prawo do świadczeń jak obywatele ubezpieczeni w Polsce za wyjątkiem leczenia uzdrowiskowego, rehabilitacji uzdrowiskowej, prawa do leczenia za granicą, zwrotu środków za leczenie za granicą na podstawie dyrektywy „transgranicznej”. W informatorze są zawarte podstawowe informacje, gdzie uzyskać pomoc medyczną ze wskazaniem numeru infolinii w wersji ukraińskojęzycznej.