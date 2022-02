Lubuskie w szoku. Rosja zaatakowała Ukrainę. Co to oznacza dla naszego regionu? [KOMENTARZE, OPINIE, NAJNOWSZE WIADOMOŚCI]

•8.58

WIEC POPARCIA W ZIELONEJ GÓRZE W czwartek, 24 lutego w Zielonej Górze odbędzie się wiec poparcia dla Ukrainy. - To, co się dzieje na Ukrainie to już nie konflikt, to prawdziwa WOJNA - pisze prezydent miasta, Janusz Kubicki. Tutaj więcej informacji: Wiec poparcia dla Ukrainy w Zielonej Górze. ,,To już nie konflikt, to prawdziwa WOJNA" - pisze prezydent Kubicki