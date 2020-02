Lubuskie Wawrzyny 2019. Znamy listę osób nominowanych i wyróżnionych

Organizatorzy zapraszali również na spotkania z profesorem Jerzym Bralczykiem, które odbędą się m.in. w Zielonej Górze, Gorzowie, Świebodzinie, czy Iłowej. W środę 26 lutego każdy może spróbować swoich sił w II Lubuskim Dyktandzie Ortograficznym. Zgłoszenia będą przyjmowane od poniedziałku 24 lutego.

- Jak co roku, konkurs został zainaugurowany w grudniu 2019 roku - mówił dr Przemysław Bartkowiak, koordynator - Do połowy stycznia przyjmowaliśmy zgłoszenia. Wpłynęła porównywalna liczba do poprzedniego roku. Nazwiska zwycięzców poznamy dopiero na gali, która odbędzie się 27 lutego - podsumował Bartkowiak.