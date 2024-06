Lubuskie z lotu ptaka wygląda obłędnie! "Każdy lot jest dla mnie wielkim przeżyciem" - mówi pilot Kacper Zajączkowski | ZDJĘCIA

Tak naprawdę każdy lot wciąż jest dla mnie wielkim przeżyciem. To zawsze jest wcześniejsze zaplanowanie trasy, sprawdzenie czy nie ma stref w przestrzeni powietrznej, w które nie powinienem wlecieć, przeanalizowanie pogody, która również odgrywa ogromną rolę. Kiedy jestem też po tych wszystkich przygotowaniach przed lotem i wsiadam do samolotu, a następnie wzbijam na daną wysokość i lecę określonym kursem to czuje, że troszeczkę odrywam się od rzeczywistości. To jest taki mój reset i odskocznia od codziennych spraw. Patrzę na to wszystko z góry i czuję się po prostu wolny. Czuję, że to jest moja pasja i moje życie - zapewnia.