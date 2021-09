Lubuskie. Zadbaj o zdrowie. Darmowe badania czekają na Ciebie. Wykonaj je, to proste!

W związku z pandemią koronawirusa profilaktyka chorób znacznie spadła z powodu m.in. obniżonej zgłaszalności do lekarzy w 2020 r. Wiele chorób, zwłaszcza w swoim początkowym stadium rozwoju, nie daje niepokojących objawów. A to m.in. dzięki właśnie badaniom profilaktycznym można wykryć chorobę bardzo wcześnie i uniknąć długotrwałego, a czasem nieskutecznego leczenia, które jest konsekwencją zbyt późnej diagnozy. Biorąc powyższe pod uwagę od lipca br. funkcjonuje program Profilaktyka 40 PLUS, który kierowany jest do osób, które ukończyły 40 lat. Program, który ułatwi dostęp do badań diagnostycznych.