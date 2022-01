Lubuskie. Zespół Lepiej późno dostał się do finału programu telewizyjnego The Voice Senior. Wojciech Mickunas też świetnie żaśpiewał Leszek Kalinowski

Nasi reprezentanci: zespół Lepiej późno niż wcale oraz Wojciech Mickunas wystąpili ponownie w programie telewizyjnym The Voice Senior 29 stycznia br. Kadry z programu The Voice Senior w TVP-2 Zobacz galerię (77 zdjęć)

Lubuskie zespół Lepiej późno niż wcale wystąpił w kolejnym odcinku programu TVP-2 The Vocie Senior i piosenką Moje serce to jest muzyk dostał się do finału. Rewelacyjnie wypadł też drugi reprezentant Lubuskiego - Wojciech Mickunas. Gratulujemy!