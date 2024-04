Lubuszanie ruszyli to lokali wyborczych. Tak przebiegają wybory samorządowe w Lubuskiem [RELACJA LIVE]

•Godzina 7.00

W całej Polsce otwarte zostały lokale wyborcze. Głosować możemy do godziny 21. W całej Polsce do głosowania uprawnionych jest 29 037 073 osób. Do lokalu wyborczego trzeba wziąć dokument tożsamości; dokument pozwoli na znalezienie wyborcy w spisie i dopuści go do głosowania. Druga tura wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast ma odbyć się 21 kwietnia