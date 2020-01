Lubuszanie z szansą na Paszport "Polityki" 2019: nominacje mają gorzowski muzyk Błażej Król i pochodzący z Lubska reżyser Bartosz Kruhlik

W kategorii „muzyka popularna” już kolejną nominację do Paszportu „Polityki” ma Błażej Król. Rodowity gorzowianin – kompozytor, wokalista, gitarzysta, autor tekstów – to już fenomen polskiej sceny niezależnej. W zespole występuje z Błażejem jego żona - Iwona, tworzą też grupę Kobieta z Wydm.

Bartosz Kruhlik - urodzony w Lubsku absolwent łódzkiej Filmówki (wcześniej uczył się w zielonogórskim Plastyku) - ma na koncie fabułę „Supernova”, za którą dostał na festiwalu w Gdyni nagrodę za najlepszy debiut. Wcześniej nakręcił 11 krótkich metraży, które w sumie zdobyły ok. 150 nagród i wyróżnień na festiwalach w kraju i za granicą. Jeden z nich – „HTTP://” nagrodzono na Solanin Film Festiwalu, a „Żar” - na gorzowskim Festiwalu Filmów Frapujących.

Błażej Król (wcześniej współtworzył zespół Kawałek Kulki, a później z Maurycym Kiebzakiem-Górskim duet UL/KR) to m.in. laureat Nagrody Artystycznej Miasta Torunia im. Grzegorza Ciechowskiego. W 2016 r. KRÓL został uhonorowany gorzowską Nagrodą im. Janusza Słowika, a rok później również Nagrodą Kulturalną Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego – Motylem. Najnowszy, piąty, album KRÓLA – „Nieumiarkowania” (premiera: wrzesień 2019) – dziennikarze okrzyknęli najlepszą płytą 2019 roku.

W Kategorii Film do Paszportu „Polityki” za 2019 r. są nominowani: Bartosz Bielenia – za kreację aktorską w filmie „Boże Ciało” Bartosz Kruhlik - za reżyserię i scenariusz filmu „Supernova” Mateusz Pacewicz - za scenariusz filmu „Boże Ciało”

W Kategorii Muzyka popularna do Paszportu „Polityki” za 2019 r. są nominowani:

Błażej Król - za piosenki łączące poetycką lakoniczność, surrealistyczną wyobraźnię i niezwykłe wyczucie melodii

Piernikowski – za „jasną w przekazie opowieść z oblężonego miasta”, czyli płytę „The Best of moje getto”

Hania Rani - za solową, przełomową w jej karierze, liryczną i melancholijną płytę „Esja”