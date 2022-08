Lubuszanka choruje na SMA. Musi pilnie przejść kosztowną operację. Trwa zbiórka na leczenie kobiety

SMA to bardzo podstępna choroba. Ratunkiem dla pani Uli jest terapia CCSVI polegająca na zlikwidowaniu deformacji żylnych za pomocą zabiegu angioplastyki naczyniowej, która ma zapewnić prawidłowy odpływ krwi z mózgu i rdzenia kręgowego oraz poprawić stan neurologiczny.

- Terapia ma być przeprowadzona we Wrocławiu w CCSVI-CLINIC dnia 9 września br. Dzięki niej mam nadzieję na poprawę mojego stanu zdrowia i powrót do w miarę normalnego życia. Jest to moja ostatnia deska ratunku i szansa na poprawę sprawności oraz komfortu życia. Niestety, stwardnienie rozsiane jest chorobą nieuleczalną, której skutki można jedynie opóźnić i złagodzić jej objawy - opisuje na stronie zbiórki na pomagam.pl Lubuszanka.