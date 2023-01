Ludzie kupowali... fotele dla filharmonii. Dostali za to certyfikaty. Zobacz, jak wyglądała ta uroczystość

Brakowało foteli do Centrum Muzycznego

- Dobrze pamiętam, jak powstawało Międzynarodowe Centrum Muzyczne Wschód – Zachód i jak zielonogórzanie, firmy, stowarzyszenia zrzucały się, by kupić fotel. Nie tylko do filharmonii, ale także i do Lubuskiego Teatru. Takie to były czasy – wspomina Wanda Falkiewicz z Zielonej Góry.

Kiedy budynek Centrum był już gotowy i brakowało jedynie parkietu i foteli. A te niestety były bardzo drogie, każdy z nich kosztował 1 tys. zł. Po raz pierwszy wszystkie media połączyły siły i postanowiły pomóc Filharmonii w kupowaniu foteli.