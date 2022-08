Ludzie łączą siły. Wspólnie będą zbierać śnięte ryby z Odry. Zbiórka 11 sierpnia o 16.30!

Sytuacja na Odrze jest bardzo poważna. Fala przyniosła setki śniętych ryb, które od wczoraj wyławiają przedstawiciele straży rybackich, stowarzyszeń ekologicznych oraz wolontariuszy. Specjaliści nie mają wątpliwości, że mamy do czynienia z katastrofą ekologiczną i do odbudowania Odry potrzeba będzie wielu lat.

Mieszkańcy będą sprzątać śnięte ryby

Śnięte ryby trzeba zebrać, żeby nie jadły ich ptaki i inne zwierzęta. Mieszkańcy postanowili się skrzyknąć i wspólnie posprzątać Odrę.

Zbiórka w czwartek, 11 sierpnia, Cigacice - Górki Małe (na małym wiadukcie przy hydroforni). W kolejnych dniach grupa będzie posuwała się w stronę Krosna.

Miejsce zbiórki - ławeczki koło Odry o 16.30

Każdy zabiera to, co ma. Najlepiej sprawdzi się podbierak, worki na śmieci, wysięgniki do zrywania jabłek, rękawiczki gumowe lub silikonowe, strój, który możesz pobrudzić i zutylizować. Wysokie kalosze lub wodery też są wskazane.