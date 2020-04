Ludzie śmiecą na potęgę. Te opony znaleziono przy drodze wojewódzkiej z Zielonej Góry do Nowej Soli. Coraz więcej śmieci jest też w lasach

Kilkadziesiąt starych opon ktoś po prostu wyrzucił do lasu. Nawet nie jechał daleko. Zrobił to przy drodze wojewódzkiej z Zielonej Góry do Nowej Soli, pomiędzy Niedoradzem, a Otyniem. To miejsce lubią zbieracze jagód teraz wygląda okropnie. Z ulicy widać porozrzucane opony.

– Co wyrzucamy? – dopytujemy. – Wszystko. Od śmieci wielkogabarytowych po komunalne. Było trochę lepiej, teraz znowu to samo. Nie dajemy z tym rady. Walczymy oczywiście, ale to studnia bez dna – słyszymy w odpowiedzi.

Dlaczego znów śmieci trafią do lasu?

Przez pewien czas na początku epidemii koronawirusa część Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych była zamknięta. Jednak znów te punkty są otwierane.

To, co się dzieje, to nie jest sprawa wyłącznie koronawirusa.

– To, co się dzieje, to nie jest sprawa wyłącznie koronawirusa. Ludzie mają podpisane umowy na jeden lub dwa wywozy śmieci w miesiącu, a mają ich więcej, więc pozbywają się tego do lasu – uważa leśnik.

Tymczasem w lasach są kamery. Zdarzają się przypadki złapania osób, które nielegalnie pozbywają się odpadów.

Za taki czyn można zapłacić w lesie do 500 zł.