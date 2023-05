Ludzkie kości i koronki z trumny zobaczył nasz Czytelnik w rowie na zielonogórskim cmentarzu. Szczątki zabezpieczyła policja

– Tak nie może być. Sprawę trzeba wyczyścić do spodu. Można tylko podejrzewać, skąd się te szczątki tam wzięły. To może być zbiorowa mogiła szczątków z ekshumacji. Myślę, że jak się nikt poważnie tym nie zajmie, to takie sytuacje będą się powtarzały, a moim zdaniem nie powinny – podkreśla pan Tomasz i zapowiada zawiadomienie prokuratury rejonowej. – To absolutnie nie jest normalna sytuacja. Może tak być, że wśród tych kości są też szczątki mojej rodziny. Chciałbym to wiedzieć.