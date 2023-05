Ludzkie szczątki w rowie. - Jeśli nie zareagujemy, to stanie się normą i możliwe, że nas też po śmierci tak potraktują - uważa Czytelnik

– Miejsce, w którym wciąż znajdują się szczątki ludzkie, nie zostało zabezpieczone. Zabezpieczenie terenu, w którym mogło dojść do przestępstwa, rozumiem w taki sposób, żeby nikt nie mógł zacierać śladów. A ziemia została wywieziona w niedzielę i część dowodów została usunięta. Byłem wczoraj, kości dalej się walają i nic się nie dzieje – mówi pan Tomasz i podkreśla, że są to szczątki czyichś bliskich. – Trzeba działać przez wzgląd na tych ludzi, który zostali tak potraktowani. Tak nie wolno. Są na to przepisy. Jeśli nie zareagujemy, to stanie się normą i możliwe, że nas też po śmierci tak potraktują.