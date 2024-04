Łukasz Koszarek: Miejsce Zastalu jest w elicie. Życzę Zielonej Górze jak najlepiej

- Dawno mnie tu nie było, właściwie od zakończenia przeze mnie sportowej kariery ani razu. Teraz mam inną rolę, sporo podróżuję, chciałbym być w trakcie sezonu choć raz na jednej z hal. Nadarzyła się okazja, był idealny moment, by odwiedzić Zieloną Górę, szczególnie, że Zastal rozgrywał ważny mecz, a do tego ostatni w tym sezonie we własnej hali. Trafiłem na świetne spotkanie, do tego doświadczyłem rewelacyjnej atmosfery na trybunach. Chłopcy zagrali fenomenalnie, a to tym cenniejsze, bo wygrali z solidną ekipą Czarnych.