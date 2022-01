Łukasz Łyczkowski z zespołu 5 RANO: - Gramy tylko to, co czujemy! Leszek Kalinowski

18 lat temu Łukasz Łabędzki i Arek Jurusz uwierzyli we mnie i bez 5 RANO nie byłbym w tym miejscu, gdzie teraz. To nie jest zwykły zespół, tworzymy rodzinę opartą na braterskich relacjach. 5 RANO to mój główny środek artystycznego wyrazu - mówi wokalista Łukasz Łyczkowski, mieszkaniec Sulęcina