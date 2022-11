Luke Becker, nowy żużlowiec Falubazu chce, by Zielona Góra stała się jego drugim domem

- Uważam, że jeśli wykonamy swoją robotę, co jest naszym głównym celem, możemy to osiągnąć – powiedział Luke Becker w rozmowie z serwisem Falubaz.com. - Jestem bardzo podekscytowany. Wydaje mi się, że będzie to dla mnie wielka okazja i dobra zmiana. Przez ostatnie lata w Łodzi wszystko było w porządku, ale zmiana czasami jest dobra. Może to właściwie wpłynąć na moją karierę, więc naprawdę nie mogę się doczekać. W każdej decyzji warto spojrzeć na różne opcje i z tego wybrać. Ostatecznie po rozmowie z władzami klubu w Zielonej Górze stwierdziłem, że mogę tylko zyskać. Mam nadzieję, że będzie to mój nowy drugi dom. Miałem już okazję spotkać się z osobami pracującymi w klubie podczas meczu finałowego Falubazu z Krosnem. Zwiedziłem też stadion. Wszystko zapowiada się bardzo fajnie.