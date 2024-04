Luksusowe ogródki działkowe w Zielonej Górze i okolicy. Pięknie urządzone i wyposażone. Idealne na wakacje o każdej porze roku OPRAC.: (eg)

Te ogródki mają piękne i duże altany wyposażone we wszystko, co potrzebne, aby wygodnie spędzać czas. Są nie tylko lodówki, ale i zmywarki czy pralki. A do tego przede wszystkim miejsce na odpoczynek na świeżym powietrzu w otoczeniu zieleni. Zobacz luksusowe miejsca, w których można organizować sobie wakacje co weekend i podczas urlopu.