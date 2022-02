Luksusowe porsche Łukomskiej-Pyżalskiej znalezione pod Zieloną Górą. Auto zostało rozebrane na części

Przypomnijmy, że nad ranem, w piątek 11 lutego, doszło do kradzieży dwóch ekskluzywnych samochodów Izabelli Łukomskiej-Pyżalskiej, byłej prezes Warty Poznań. Za informację o tym, gdzie znajdują się pojazdy, wyznaczona była nagroda w wysokości najpierw 50, a kilka dni później 250 tys. zł.

Jedno z aut odnalezione pod Zieloną Górą

W poniedziałek, 21 lutego wielkopolska policja poinformowała o zatrzymaniu czterech osób podejrzanych o kradzież luksusowych aut należących do Izabelli Łukomskiej-Pyżalskiej. "Policjanci z KWP w Poznaniu zatrzymali osoby podejrzane o kradzież dwóch luksusowych aut należących do pali Izabelli Łukomskiej-Pyżalskiej. Odzyskali także jedno z aut - Porsche Cayenne Turbo S. ukryte koło Zielonej Góry. Do aresztu trafiły 4 osoby" - czytamy w komunikacie policji.