Luzowanie obostrzeń na świecie: jak Polska wypada na tle innych krajów? Życie w cieniu pandemii koronawirusa wchodzi w nowy etap

Po tygodniach, w których do listy obowiązujących obostrzeń dokładano kolejne i kolejne, przyszła pora na ich stopniowe łagodzenie. Na luzowanie ograniczeń, które wprowadzono, aby walczyć z pandemią koronawirusa, decydują się m.in. Włochy, Niemcy i Wielka Brytania. Jak będzie wyglądało życie w europejskich krajach w cieniu wciąż namacalnego zagrożenia?

Na świecie rośnie liczba zarażeń koronawirusem - tylko wczoraj odnotowano 84 tys. nowych przypadków (w sumie zachorowało ponad 3 mln 600 tys. osób). Rekordowe skoki liczby zachorowań notuje Rosja, bo aż 10 tys. dziennie. Krzywa zachorowań spłaszcza się za to w krajach Europy Zachodniej - w Niemczech, Włoszech, Hiszpanii i Francji. Rządy tych krajów zdecydowały się na stopniowe luzowanie obostrzeń, choć w różnym tempie. Z kolei w USA decyzje o luzowaniach podyktowane były m.in. naciskami szerokich grup społecznych, domagających się powrotu do "normalności". Przedstawiciele środowisk medycznych, w tym nawet dyrektor WHO dr Tedros Ghebreyesus, przestrzegają jednak przed zbyt pochopnym otwieraniem przestrzeni publicznej - jeśli społeczność międzynarodowa nie zachowa ostrożności, nieunikniona będzie druga fala zachorowań. Luzowanie obostrzeń w Niemczech: Otwarte place zabaw, muzea i salony fryzjerskie Rząd federalny Niemiec w porozumieniu z władzami landów podjął decyzję o złagodzeniu niektórych obostrzeń. W czwartek, 30 kwietnia kanclerz Angela Merkel poinformowała o otwarciu m.in. placów zabaw, obiektów kulturalnych - muzeów, wystaw, ogrodów zoologicznych i botanicznych.

Wznowione zostaną także nabożeństwa religijne, dopuszczalne będzie organizowanie m.in. mszy świętych, ale także ślubów. Otwarte będą również salony fryzjerskie. Co ważne, w każdym z powyższych przypadków obowiązują ściśle określone warunki sanitarne. Niektóre kraje związkowe, np. Saksonia-Anhalt, zdecydowały się na jeszcze większe poluzowanie obostrzeń. Od poniedziałku możliwe są tam m.in. spotkania nawet 5 osób w przestrzeni publicznej, a także swobodne przemieszczanie się, już nie tylko do pracy czy po zakupy. We wspomnianym regionie stopniowo otwierane są szkoły i przedszkola, a także salony fryzjerskie i kosmetyczne. Koronawirus w Niemczech: Zakaz organizowania imprez masowych, konieczność noszenia maseczek ochronnych Wiele obostrzeń jednak w większości kraju wciąż obowiązuje. Rząd federalny przedłużył m.in. ostrzeżenie dla podróżujących, które będzie obowiązywać co najmniej do 14 czerwca. W kraju obowiązuje wciąż nakaz zachowywania odpowiedniej odległości w przestrzeni publicznej oraz zakaz zgromadzeń. W sklepach oraz transporcie publicznym należy nosić maseczki ochronne. Większość placówek oświatowych w kraju wciąż jest zamknięta.

Z obecnie obowiązujących ustaleń wynika także, że w Niemczech aż do 31 sierpnia nie odbędą się żadne imprezy masowe. Tyczy się to zarówno wydarzeń sportowych z publicznością, ale także koncertów, festiwali muzycznych oraz jarmarków. Jak podkreślają niemieckie władze, decyzje podjęte w minionym tygodniu były jedynie krokiem przejściowym. Angela Merkel poinformowała, że 6 maja zostanie przedstawiony pakiet o szerszym zasięgu. Po kolejnej naradzie z władzami landów, Niemcy dowiedzą się m.in. kiedy otwarte zostaną szkoły i przedszkola, a także kiedy sklepy, restauracje i inne punkty gastronomiczne będą mogły funkcjonować na innych, nieco łagodniejszych zasadach. Koronawirus we Włoszech: Władze decydują się na poluzowanie obostrzeń. Włosi będą mogli spotkać się z rodziną Luzowanie obostrzeń ma także miejsce we Włoszech. Od 4 maja po długich tygodniach izolacji, Włosi mogą wreszcie spotykać się ze swoimi krewnymi, którzy mieszkają w tym samym regionie. Należy jednak niezmiennie pamiętać o dystansie co najmniej jednego metra, a także konieczności używania maseczki ochronnej. Władze jednak mimo poluzowania ograniczeń w tej materii, wciąż zachęcają do społecznej izolacji.

We Włoszech otwarte zostały także parki i strefy zieleni, możliwe będzie uprawianie sportu na świeżym powietrzu, jednak władze podkreślają, że wciąż obowiązuje zakaz gromadzenia się. Jeżeli mieszkańcy będą ten zapis lekceważyć, niewykluczone, że parki znów zostaną zamknięte. W miejscach publicznych, czyli m.in. w sklepach oraz transporcie publicznym, konieczne jest nakładanie maseczki ochronnej.

Luzowanie obostrzeń we Włoszech: wielu Włochów będzie mogło wreszcie wrócić do pracy Dobrą wiadomością jest również fakt, że wielu Włochów powróci do pracy. W pierwszej kolejności uruchomiony został sektor produkcji i budowlany. Swoją działalność mogą także wznowić restauracje i bary, które będą serwować posiłki na wynos. Wśród zmian, które wchodzą w życie, nowością jest także możliwość organizowania uroczystości pogrzebowych, w których weźmie udział maksymalnie 15 osób. Co ważne, uczestnicy wspomnianych uroczystości nie mogą zapomnieć o maseczce ochronnej.

Wciąż zamknięte są salony fryzjerskie, kosmetyczne. Włosi nie mogą także korzystać jeszcze z oferty muzeów i bibliotek. Wiele wskazuje na to, że instytucje kultury zostaną uruchomione w drugiej połowie maja. Kolejny etap łagodzenia obostrzeń we Włoszech zaplanowany jest na 18 maja. Radykalne ograniczenia w Wielkiej Brytanii: w Londynie bez zmian W Wielkiej Brytanii wciąż obowiązują drastyczne restrykcje. Z domu można wychodzić tylko po jedzenie, z przyczyn zdrowotnych i do pracy, jeśli nie można pracować z domu. Zamknięte są miejsca publiczne, w tym szkoły i galerie handlowe. Obowiązkowe jest zachowanie przynajmniej dwumetrowej odległości od każdego, kto nie jest członkiem gospodarstwa domowego.

Zakazane są spotkania towarzyskie - w tym z rodziną. Można za to (chociaż tylko raz dziennie i w pojedynkę) uprawiać wybraną aktywność fizyczną (biegać, spacerować lub jeździć na rowerze). Można też wyprowadzić psa - pod warunkiem, że zachowa się odpowiednią odległość od innych. Otwarte są miejskie tereny zielone, które są regularnie patrolowane przez policję. Nie ma limitu czasowego, jaki obowiązuje osoby uprawiające aktywność fizyczną, zaleca się jednak by był on jak najkrótszy. Zalecana jest praca z domu. Jeśli jest ona niemożliwa, pracować można tylko pod warunkiem, że zajmowane stanowisko znajduje się na rządowej liście profesji niezbędnych do funkcjonowania społeczeństwa. Pracować mogą m.in. opiekunki do dzieci, ale z zachowaniem niezbędnych zasad bezpieczeństwa. Dozwolone jest przemieszczanie się samochodem z osobami zamieszkującymi to samo gospodarstwo domowe. Podwożenie innych osób do pracy dopuszczalne jest wyłącznie po wyczerpaniu wszystkich innych alternatyw.

Za nieprzestrzeganie przepisów, policjant może udzielić pouczenia, wystawić mandat, doprowadzić do miejsca zamieszkania, a w wyjątkowych wypadkach aresztować. Grzywna za pierwsze złamanie restrykcji wynosi 60 funtów, za drugie 120, za każde kolejne do 960. Boris Johnson ma przedstawić plan poluźnienia restrykcji w najbliższa niedzielę.

Znoszenie obostrzeń we Francji - przedszkola nie dla wszystkich We Francji przedłużono stan zagrożenia epidemicznego do 24 lipca. Pierwsze luzowanie restrykcji zaplanowane jest na 11 maja, wciąż jednak nie wiadomo, czy do niego dojdzie. Podobnie jak w Wielkiej Brytanii, można iść do pracy tylko w wypadku, gdy nie jest możliwa praca z domu. Można wychodzić na podstawowe zakupy, ale w wyłącznie w oficjalnie autoryzowanych punktach handlowych. Wizytę u lekarza można odbyć wyłącznie, gdy nie może być ona przesunięta lub zrealizowana za pomocą teleporady.

Najmłodsze dzieci wrócą do szkół podstawowych 11 maja - w klasie nie może znajdować się więcej niż 15 uczniów. Starsze dzieci poczekają na powrót do szkoły do 18 maja, muszą jednak spełnić określone wymagania zdrowotne. Uniwersytety pozostaną zamknięte do lata. Przedszkola i żłobki są obecnie otwarte wyłącznie dla dzieci tych rodziców, które wykonują tzw. “zawody niezbędne” (np. lekarzy, pielęgniarek, policjantów). Koronawirus we Francji: wciąż nie wiadomo co z kwarantanną dla Europejczyków przyjeżdżających do Francji Można także uprawiać aktywność fizyczną - w pojedynkę lub z osobami, z którymi współdzieli się gospodarstwo domowe - nie można jednak się oddalać na więcej niż kilometr od domu i trzeba zmieścić się w godzinie. Dozwolone jest jednak przemieszczanie się w celu stawienia się na wezwanie sądu lub władz administracyjnych. Można także udzielać wolontariatu na prośbę władz administracyjnych.

Niesprecyzowana jest kwestia otwarcia granic. Można swobodnie opuszczać Francję, do kraju mogą też powracać obywatele tego kraju. Nie sprecyzowano jednak kwestii kwarantanny dla Europejczyków, którzy przybywają do Francji. Ze strony rządowej płyną sprzeczne informacje na ten temat - kwestia będzie dookreślona w ciągu najbliższych dni.

Każda uzasadniona aktywność poza domem musi być usprawiedliwiona za pomocą wypełnionego rządowego formularza, wypełnionego ręcznie lub przedstawionego w formie cyfrowej. Za nieprzestrzeganie przepisów grozi od 135 do nawet 3750 euro grzywny, w zależności od powagi zarzutów. Stany Zjednoczone w obliczu koronawirusa: protesty i chaos legislacyjny W Stanach Zjednoczonych kwestia restrykcji zależy w głównej mierze od indywidualnych decyzji poszczególnych gubernatorów stanów. Restrykcje stały się pretekstem do szerokich protestów politycznych ze strony sympatyków skrajnej prawicy. Tysiące osób protestowało m.in. w Kalifornii, gdzie strajkowano przeciwko decyzji o tymczasowym zamknięciu lokalnych przedsiębiorstw plaż i parków.

Jak podaje CNN, począwszy od tego poniedziałku, w niektórych miejscach restrykcje zostaną poluzowane, natomiast w części zaostrzone. W niektórych hrabstwach Karoliny Północnej otwarte zostaną zakłady fryzjerskie, restauracje, galerie handlowe i siłownie. Z kolei w Michigan gubernator Gretchen Whitmer przedłużyła nakaz pozostania w domu, jednocześnie zezwalając na otwarcie części przedsiębiorstw i większą ilość rekreacji na świeżym powietrzu. W Michigan, podobnie jak w stanie New Jersey dozwolona jest np… gra w golfa. W Ohio restrykcje przewidziane są prawie do końca maja, ale otwarto przychodnie dentystyczne i weterynaryjne, zezwolono na rozpoczęcie produkcji przemysłowej i wznowienie prac budowlanych, pod warunkiem spełnienia wymogów bezpieczeństwa.

Rozluźnienie obostrzeń i zapowiedzi dalszych spotkały się z olbrzymimi protestami ze strony środowisk medycznych i naukowych, które przewidują dalszy wzrost zachorowań i ofiar śmiertelnych. Przypomnijmy, że w USA zmarło już ponad 64 tys. osób, przy czym zdiagnozowano już ponad 1 mln przypadków. Luzowanie obostrzeń w Polsce i na świecie: Jakich błędów należy unikać? Koronawirus jest wciąż groźnym wrogiem. Na świecie odnotowano (zgodnie z danymi dostępnymi 5 maja) 3 646 341 przypadków zakażenia wirusem, z czego zmarło 252 425 pacjentów. W niechlubnej czołówce krajów, gdzie stwierdzono najwięcej przypadków zakażenia koronawirusem są Stany Zjednoczone (1 212 955 osób), Hiszpania (248 301) oraz Włochy (211 938). Na kolejnych miejscach znalazła się Wielka Brytania (190 584), Francja i Niemcy, gdzie stwierdzono ponad 165 tysięcy zachorowań. Dane wskazują jednak również na to, że z dnia na dzień, liczba nowych zachorowań w niektórych ze wspomnianych krajów spada. Mimo tych pozytywnych informacji, można odnieść wrażenie, że nie cichną głosy dotyczące tego, czy luzowanie kolejnych obostrzeń jest dobrym krokiem.

Wyciągnięcie wniosków i zaplanowanie kolejnych etapów zmniejszania restrykcji z pewnością będzie możliwe dopiero za kilkanaście dni. Należy mieć teraz nadzieję, że zarówno w Polsce, gdzie w życie również wchodzi drugi etap luzowania obostrzeń, jak i na świecie, będziemy oglądać jak najmniej obrazków, na których ludzie ustawiają się w kilometrowych kolejkach do sklepów meblarskich, czy gdzie zapełniają promenady, lekceważąc podstawowe zasady izolacji i nie nosząc maseczek ochronnych.

Co istotne, mimo prób powrotu do (nowej) normalności, zarówno władze poszczególnych krajów, jak i mieszkańcy powinni pamiętać o tym, że luzowanie obostrzeń nie daje zielonego światła do życia w taki sposób, w jaki żyliśmy przed pandemią. Co więcej, zdaniem wielu, do takiej rzeczywistości już nigdy nie wrócimy.

