Ma 88 łabędzi i potrafi wymienić świecę zapłonową: tego nie wiedzieliście o królowej brytyjskiej

Najinteligentniejsze zwierzęta: one przechodzą test lustra

Choć wydaje nam się, że człowiek jest ukoronowaniem stworzenia i od innych gatunków dzieli go przepaść - nie jest to do końca prawda. Często nie doceniamy zwierząt, uznając je za głupsze lub pozbawione uczuć. Być może podobny stosunek pozwala nam legitymizować krzywdy, które wyrz...