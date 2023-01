Magdalena Różczka wspiera akcję pomocy dla naszej Igi, która walczy o najdroższy lek świata. Nagra filmik z życzeniami! Eliza Gniewek-Juszczak

Taki filmik z życzeniami to niesamowity prezent. Może być na walentynki, urodziny czy święta. Można go kupić tylko do wieczora w poniedziałek. Życzenia nagra lubiana aktorka i nowosolanka Magdalena Różczka. To akcja pomocy dla Igi Czekalskiej, która pilnie potrzebuje pieniędzy na najdroższy lek świata.