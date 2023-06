Magiczny Piknik w Zielonej Górze Przylepie. To wspólny Dzień Matki i Dzień Dziecka, konsultacje i finał Wiosennej Masy Krytycznej

Wydarzenia w Zielonej Górze Przylepie. Dojazd

W sobotę, 3 czerwca do Zielonej Góry Przylepu będą kursowały autobusy, którymi będzie można dotrzeć za darmo na teren Aeroklubu Ziemi Lubuskiej. Komunikacja miejska będzie kursować co 15-30 minut przez cały czas trwania pikniku w Przylepie, czyli od godz. 12.00 do 17.00. Tzw. autobus konsultacyjny będzie kursował na lotnisko z Czarkowa. Będzie też linia z CRS-u, gdzie będzie można zostawić samochód, aby dalej pojechać autobusem. Na miejsce wydarzeń pojedziemy też autobusami z centrum przesiadkowego. Na miejscu będzie parking dla rowerów. Organizatorzy wydarzeń przestrzegają, że inaczej niż rowerem lub autobusem miejskim nie da się dojechać.