Mają już patrona! To Zesłańcy Sybiru. Czekali na nich pół wieku. Uczniowie i nauczyciele nie kryją zadowolenia

Nadanie pierwszej i jedynej szkole, na terenie działania oddziału Związku Sybiraków w Zielonej Górze, imienia Zesłańców Sybiru dla nas to wielkie wydarzenie – mówi prezes oddziału Związku Sybiraków Wacław Mandryl. – Jesteśmy wdzięczni dyrekcji, pedagogom, uczniom, że tak chętnie spotykają się z nami i chcą zdobywać i przekazywać wiedzę o Sybirakach.

Nadanie imienia i poświęcenie sztandaru odbyło się we wtorek, 21 września, w Filharmonii Zielonogórskiej. Zesłańcy Sybiru stali się patronami Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego, a dokładniej Technikum nr 5 oraz Szkole Branżowej I stopnia nr 1 w tym zespole.

Szkoła imieniem Zesłańców Sybiru - Jesteśmy szkołą z 50-letnią tradycją, a do tej pory nasze szkoły nie miały patrona. Stąd te działania, które dziś się kończą. Dla nas to bardzo ważne wydarzenie – podkreśla dyrektor ZSiPKZ w Zielonej Górze Bożena Bogucka, która dodaje, że wyboru dokonali nauczyciele i rodzice. Dlaczego Zesłańcy Sybiru?

- Bo to cisi bohaterowie, których mijamy na ulicach… W ten sposób chcieliśmy uczcić tych, którzy byli uczestnikami dramatycznych wydarzeń na nieludzkiej ziemi. Uczcić Golgotę

- Bo to cisi bohaterowie, których mijamy na ulicach… W ten sposób chcieliśmy uczcić tych, którzy byli uczestnikami dramatycznych wydarzeń na nieludzkiej ziemi. Uczcić Golgotę

Wschodu, o której mówił papież Jana Pawła II – mówi B. Bogucka.

Pamięć o Sybirakach Dyrektor departamentu edukacji i spraw społecznych zielonogórskiego magistratu Wioleta Haręźlak zauważyła, że dziś Sybiracy są szczęśliwi, bo spełniły się ich oczekiwania. I w Zielonej Górze pojawił się kolejny trwały znak pamięci.

- Drodzy uczniowie, dla was to wielki zaszczyt, ale i zobowiązanie – przypomniała młodym Wioleta Haręźlak. - To wy będziecie dbali o to, aby każda ważna data z życia Sybiraków była odpowiedni obchodzona.

Brakowało tylko szkoły imieniem Zesłańców Sybiru Sybiracy mówią o sobie, że są największą organizacją kombatancką w regionie. Że dzięki ich staraniom powstało wiele znaków pamięci. Brakowało im tylko szkoły imieniem Zesłańców Sybiru.

- Jest już nas coraz mniej. Ci, którzy dziś żyją, to są dzieci Sybiru - mówi Marian Szymczak z zielonogórskiego Związku Sybiraków. - By pamięć o nas nie zanikła, przez lata staraliśmy się o tzw. trwałe znaki pamięci. Udało się wiele zrobić. Przede wszystkim mamy Golgotę Wschodu na nekropolii, mamy pomnik Matki Sybiraczki, rondo Zesłańców Sybiru, wydaliśmy książki o Matkach Sybiraczkach i Zielonogórskich Sybirakach. Brakowało nam tylko szkoły, która nosiłaby imię Związku Sybiraków, a uczniowie dbaliby o to, by nasza historia była wiecznie żywa.

Wacław Mandryk podkreśla, że tych trwałych znaków jest blisko 100. Z okazji 30-lecia ZS wydano książkę, która je wszystkie opisuje i pokazuje na fotografiach.

