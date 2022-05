Majówka na Kamiennej w Ochli. Przez dwa dni można było pojeść i pozwiedzać

Zielonogórski Festiwal Smaków Świata. Termin i miejsce

W sobotę i niedzielę można było korzystać z uczty na powietrzu na terenie Muzeum Etnograficznego w Zielonej Górze Ochli. Zielonogórski Festiwal Smaków Świata zawsze wzbudza zainteresowanie mieszkańców miasta i okolicy. Nie inaczej było tym razem.

Ale nie tylko na jedzenie warto było przyjechać do Ochli. Odbyła się "Majówka na Kamiennej". Można było odpocząć przy muzyce i oczywiście skorzystać ze zwiedzania muzeum. A to mogło sprawić przyjemność każdemu pasjonatowi historii. Obecna była Grupa Wojowników LAGOM, która zawsze robi wrażenie.

Można było też porozmawiać z twórcami ludowymi. A do domu można było zabrać zakupy z Twojego Zielonego Targu. Produkty regionalne, sery, miody, desery, kiełbasy warte są kupienia też podczas kolejnego targu, który tutaj się odbędzie.

