Majówka to dobra okazja do spacerów i spotkań ze znajomymi. Gdzie spędzamy czas? - zapytaliśmy zielonogórzan

Nie wszyscy mieszkańcy Zielonej Górze mieli możliwość wyjechania na majówkę w góry, nad morze czy nad lubuskie jeziora. Ale nawet na miejscu przecież można spędzić w atrakcyjny sposób czas. Tras spacerowych nam nie brakuje. Zapytaliśmy zielonogórzan, gdzie się najchętniej relaksują.

- Zwykle chodzę do w pobliżu mojego domu, czyli do lasu niedaleko osiedla Przyjaźni – zdradza nam pani Ewelina. - Ale podczas majówki wolnego czasu mam więcej, dlatego tradycyjnie zajrzałam na deptak. Bo jakoś dawno tam nie byłam. Namówiłam męża, żebyśmy pojechali też do Parku Książęcego w Zielonej Górze Zatoniu, bo to moje ulubione, prawdziwie magiczne miejsce.

Spacery po deptaku i lesie - to lubimy

Pani Jadwiga przyznaje, że podczas majówki spacerowała z koleżanką po deptaku. Lubi to miejsce w mieście. Pogoda dopisała, więc ludzi nie brakowało. A właśnie tego kontaktu jest brakowało.

- Spędziłyśmy trochę czasu. Kawka w kawiarni i pyszny sernik. Spotkałyśmy wielu znajomych i było bardzo przyjemnie – przyznaje pani Jadwiga, która czeka na koncerty plenerowe, bo bardzo chętnie na nie chodzi razem z przyjaciółką.

Pan Tomasz zachęcił całą rodzinę, by na rowerach zaliczyć kilka ulubionych miejsc w mieście. Był więc i Park Piastowski, i Park Tysiąclecia, była Dolina Gęśnika, a nawet Glinianki i Las Odrzański. To była długa wyprawa. A zabrane w koszu domowe jedzenie – na świeżym powietrzu - wszystkim bardzo smakowało.

Lubimy spędzać czas z rodziną, przyjaciółmi

- Generalnie najbardziej relaksuję się na basenie i w saunie, ale teraz wykorzystałam ładną pogodę i zorganizowałam babski piknik w Zielonej Górze Przylepie. Było wesoło, ale i sportowo, bo nie zabrakło gry w piłkę, a nawet w… gumę, w którą grałyśmy dawno temu w szkole – przyznaje pani Ilona. - Oczywiście pospacerowałyśmy też po okolicy lotniska.

Pani Barbara przyznaje, że majówkowe spacery ograniczyła do deptaka, ale zaliczyła za to plenerowy koncert Czesława Mozila i jest z tego powodu w siódmym niebie.

- A na dłuższy spacer przyjdzie jeszcze czas. Planujemy z koleżankami taką wyprawę. Z kijkami – podkreśla pani Barbara.

Zdaniem pana Tomasza, najważniejsze w majówce jest to, że wreszcie jest czas dla rodziny, dla wspólnych wyjść na lody, na zabawy i spotkania ze znajomymi. Np. na starówce, bo nie brakuje tu letnich ogródków z wieloma atrakcjami i pysznymi daniami.

Mamy uliczki jak z Chorwacji

- No super wyglądają te ogródki gastronomiczne, zwłaszcza po lewej stronie ratusza, idąc od pomnika Bachusa. Jest ich więcej niż w poprzednich latach, wreszcie deptak żyje, czuć taką podobną atmosferę jak w innych, turystycznych miastach – mówi pani Monika. - W każdym razie ja dzięki temu czuję się trochę jak na wakacjach.

Pani Wioletta dodaje, że takich miejsc powinno być więcej. A nie brakuje nam też wąskich uliczek, które są naprawdę klimatyczne i przypominają miejsca w Chorwacji czy we Włoszech.

