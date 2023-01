Majster płakał jak remontował. Polska myśl budowlana w krzywym zwierciadle. Najlepsze fuszerki, prowizorki i buble

(kliknij przycisk, by przejść do galerii zdjęć)

Majster płakał jak remontował. Polska myśl budowlana w krzywym zwierciadle

Strata pieniędzy, czasu i materiałów przez nieumiejętne wykonanie remontu spędza sen z powiek niejednego Polaka. "Kierowniku, jest mały problem" z ust majstra to kłopoty. "Po to Pan Jezus dał nam oczy, by robić na oko, nie?" to ich dewiza i motto. Przykładów jest masa. Absolutnie najgorsi z najgorszych, a ich efekt prac rozbawia, wprawia w politowanie, czy ludzkie współczucie. Zobacz najśmieszniejsze propozycje budowlanych katastrof. Obrazki z galerii pochodzą z facebookowego profilu o nazwie - Fuszerka Sp z o.o. i Janusze budownictwa.