Makabrycznie to wygląda. Setki kości porzuconych w środku Zielonego Lasu. Makabryczny widok w żarskim lesie robi niesamowite wrażenie

Wygląda to jak ogromny dywan utkany z zębów, szczęk i kości. W pierwszej chwili można by pomyśleć, że natknęliśmy się na ślady wielkiej zbrodni, lub scenografię przygotowaną do kręcenia horroru. Dokładnie tak to wygląda. Makabrycznie i przerażająco. Choć wyjaśnienie jest dość prozaiczne, mimo wszystko, budzi spore emocje.

Kości należą do zwierząt, najprawdopodobniej krów. Trafiały tutaj z pobliskiej ubojni. Widać ogromne gnaty obrosłe mchem, są też wyraźne fragmenty kości z zębami. W kilku miejscach, między kośćmi rosną nawet niewielkie grzyby.