Makabrycznie wyglądające potrącenie na przejściu dla pieszych w Zielonej Górze. Zobacz nagranie

W miniony piątek (2 września) kamery miejskiego monitoringu w Zielonej Górze zarejestrowały potrącenie pieszej. 61-letni kierujący osobowym fordem na wyznaczonym przejściu dla pieszych przy ulicy Wojska Polskiego potrącił 29-letnią kobietę. Piesza schodziła już z przejścia, gdy wjechał w nią kierowca forda. Kobieta z poważnymi obrażeniami trafiła do szpitala. Kierujący fordem będzie odpowiadał za spowodowanie wypadku drogowego. Kodeks karny przewiduje za to karę pozbawienia wolności do 3 lat.