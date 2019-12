Mała Fuzja & Przyjaciele w klimatycznej Tkalni. Unikalne brzmienie, niesamowite muzyczne doznania i sceniczna magia

"Mała Scena TKALNI ma swój niepowtarzalny i tajemniczy klimat. To idealne miejsce do połączenia wspólnych sił twórczych dla stworzenia naszego muzycznego klimatu' - mówi inicjator koncertu zaznaczając że to co zabrzmi tego wieczoru w TKALNI jest jedyne i niepowtarzalne. Koncert bowiem w całości opiera się na improwizacji. Dla podtrzymania klimatu muzycy nie pozwalają również zapalać światła. Włączone są jedynie małe lampki. Dla słuchaczy przygotowanych jest kilkanaście poduszek. Porozrzucane na miękkich dywanach pozwalają słuchaczowi wygodnie rozsiąść się na podłodze, czy nawet położyć, i szybko zapaść się muzyczną przestrzeń wyczarowaną tego wieczoru specjalnie dla nich.

- Bardzo się cieszę, że mogę ponownie wrócić do Zielonej Góry z projektem Mała Fuzja, że wracam do Tkalni. Będzie to szczególny występ, bo nie będę sam. Tym razem zaprosiłem muzycznych przyjaciół, z którymi zdarza mi się jammować między występami Białej Ćmy a sesjami nagraniowymi z Wrathu - mówił przed występem Sebastian Siuda.

O całkowicie odmienne doświadczenia muzyczne Małą Fuzję wzbogaciła współpraca z zielonogórskim muzykiem Kajetanem Suderem - tego wieczoru w TKALNI w roli słuchacza.. Muzykę "Białej Ćmy", bo taką nazwę przyjął zielonogórsko-gorzowski duet można w zasadzie określić trzema słowami - poezja śpiewana inaczej. Zaledwie kilka tygodni temu mieliśmy okazję być świadkami koncertu promującego ich pierwszą płytę "Pojawienia". I to właśnie doskonałe przyjęcie ich debiutanckiego programu, jakim obdarowała ich zielonogórską publiczność zebrana w BWA oraz muzyczne przyjaźnie i doskonałe porozumienia twórcze jakie Sebastian Siuda znalazł w Zielonej Górze były pierwszym impulsem i natchnieniem do zorganizowania koncertu "Mała Fuzja i Przyjaciele".

- Pomysł na koncert solowy, ale w grupie zrodził się w mojej głowie po ostatnim Koncercie Małej Fuzji, kiedy to właśnie ta grupa ludzi spontanicznie wsparła mnie podczas występu. Okazuje się bowiem, że mamy podobny fealing i bardzo fajnie się nam improwizowało.

Bębny Grzesia Zawilińskiego, skrzypce oraz looper Łukasza Dołęgi i biały śpiew Viktorii Korol - wszystko to podparte gitarą mojej skromnej osoby daje głęboki i eteryczny klimat, a jeśli dodamy do tego miejsca siedzące na dywanie dla publiczności i celowe wyłączenie oświetlenia, sprawi, że muzycy wraz z słuchaczami przejdą do innego wymiaru - dodał artysta.

Pięcioro muzycznych magików na scenie

Kiedy muzycy mówią, że będzie to koncert muzyki improwizowanej, to znaczy, że dla słuchacza będzie to kompletna niespodzianka. Ale dla muzyka tak na prawdę nieprzewidywalny jest tylko końcowy efekt ich muzycznego dialogu. Doskonale znają nawzajem charakter i moc swojego muzycznego potencjału. Tym razem wieczór muzyki improwizowanej w TKALNI przyniósł zaskakujący finał nawet dla gospodarza koncertu Małej Fuzji i jego muzycznych przyjaciół. Po pierwszym secie zupełnie nie uprzedzając gospodarza koncertu o swoich planach przyjazdu do Zielonej Góry, prosto z podróży na Fabryczną dociera stary muzyczny przyjaciel Sebastiana - Kamil Wrathu Kwiatkowski. Od razu dostał do ręki mikrofon.