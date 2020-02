Maleńka Mia kontra śmiertelna choroba. Potrzebny jest najdroższy lek świata! Każdy może pomóc

Kruszynka. Ważyła 2500 gramów

Pani Natalia pochodzi z Żagania. Jej córka Mia urodziła się w lipcu 2019 roku. Od początku była drobniejsza od innych dzieci (ważyła tylko 2500 gramów). Jej rodzice każdego dnia przyglądali się, jak nabywała nowe umiejętności. W grudniu zauważyli, że stała się słabsza i przestała się ruszać tak jak wcześniej. Początkowo lekarze twierdzili, że to leniuszek, że jest słabsza od innych dzieci z racji jej wagi. Potem, że to obniżone napięcie mięśniowe, a więc trzeba ją rehabilitować.W styczniu jej stan był coraz gorszy. W szpitalu pobrano krew do badań genetycznych. Diagnoza okazała się okrutnym wyrokiem: SMA typ 1, najgorszy…