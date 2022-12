Mali piłkarze rywalizowali w Turniej Mikołajkowym Falubaz Cup. Emocji i radości nie brakowało [ZDJĘCIA]

- Falubaz Cup to taki turniej, z którego każdy wraca do domu z nagrodami, natomiast laureaci miejsc na podium mogą cieszyć się również z pucharów, które dumnie zabierają ze sobą do swoich lokalizacji, gdzie na co dzień trenują reprezentując barwy naszej szkółki – powiedział Artur Lawrenc z AP Falubaz. – W tym roku, z okazji trwającego mundialu w Katarze, każda drużyna grała pod szyldem jednej z reprezentacji uczestniczącej w mistrzostwach świata.