Malownicza ścieżka rowerowa powiatu nowosolskiego, która prowadzi dawnym torowiskiem. Ależ tam jest pięknie!

Malownicza ścieżka prowadząca po dawnym torowisku



Teraz wzięliśmy pod lupę dużą część popularnej "rowerostrady", czyli prawie 60-kilometrowej ścieżki rowerowej prowadzącej przez powiat nowosolski. Punktem startowym może być wiata przy nowosolskiej strefie przemysłowej lub granica Otynia z Modrzycą, gdzie ruszymy w przeciwnym kierunku. Jeżeli chcemy zafundować sobie dodatkowe atrakcje, to jadąc z Zielonej Góry, polecamy wybrać się do Zaboru, gdzie można odpocząć przy pałacu, bądź centrum winiarstwa i stamtąd jedziemy na przeprawę promem w Milsku. Następnie ruszamy w kierunku Przewozu, a na krzyżówce w Bojadłach podążamy w kierunku Wschowy. Docierając do Konotopu, widzimy ścieżkę rowerową i jedziemy nią w kierunku Nowej Soli (zdjęcia z trasy zobaczycie w naszej galerii). Cały czas podróżujemy malowniczą drogą prowadzącą środkiem lasu. Mijamy m.in. dawny dworzec kolejowy w Lubięcinie, czy most w Stanach. Później możemy objechać całą Nową Sól, bądź zakończyć wyprawę w Otyniu, skąd polecamy pojechać w kierunku Konradowa, Ługów i Zatonia, gdzie po drodze warto zatrzymać się w uroczym parku. Długość całej trasy to około 80 kilometrów.