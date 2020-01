Maluch, polonez, syrenka… Zielonogórzanin wpadł na pomysł produkcji oryginalnych stalowych grzebieni dla brodaczy w kształcie samochodów

Głównym pomysłodawcą marki John Novak jest pochodzący z Zielonej Góry Tomasz Pastyrczyk – z zawodu operator filmowy, fotograf (absolwent łódzkiej Filmówki), kolekcjoner zegarków, entuzjasta gadżetów i ładnych przedmiotów.

Skąd pomysł na „wyczesane grzebienie dla brodaczy”?

- Szukając ciekawych akcesoriów dla brodaczy zauważyliśmy, że wszystkie marki proponują to samo. My lubimy gadżety i jarają nas rzeczy ładne i inne, dlatego postanowiliśmy stworzyć grzebienie do brody kształtem przypominające klasyki polskiej i zagranicznej motoryzacji – wyjaśnia Tomasz Pastyrczyk. - Zaczynamy od ikon PRL-u, ale mamy jeszcze mnóstwo innych pomysłów na kształty.

Ponad 20 modeli „moto-grzebieni”

Ekipa tworząca markę John Novak zaprojektowała ponad 20 różnych modeli. Każdy grzebień ma wyjątkowy kształt częściowo odwzorowujący profil każdego z klasyków. Całość jest szlifowana a ząbki są dodatkowo fazowane, tak żeby nie kaleczyć skóry brody i rozczesywać włosy bez elektryzowania. Stal ma grubość 2 mm - dzięki czemu jest odporna na wyginanie, co pozwala nawet dużemu brodaczowi nosić go w tylnej kieszeni.

Produkt powstaje w polskiej fabryce z polskiej stali. Każdy grzebień posiada otwieracz do piwa.