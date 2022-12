Mały Nikodem z Zielonej Góry jeszcze bardziej potrzebuje pilnego leczenia, które nie jest w Polsce dostępne

AKTUALIZACJA, 9 grudnia

Kilka dni po artykule na temat potrzebnej pilnej pomocy dla małego Nikosia, okazało się, że po usunięcia guza mózgu pojawiły się dwa nowe ogniska nowotworu. Pomoc jest jeszcze bardziej pilna i jeszcze bardziej potrzebna.

- Trwają intensywne konsultacje z kliniką w Essen. Może się okazać, że Nikoś będzie musiał w każdej chwili jechać do Niemiec na leczenie ratujące życie, a do zebrania wciąż ogromna kwota... - wyjaśniają bliscy chłopczyka. - Potrzebna pełna mobilizacja, by uratować to maleńkie życie! Pomóż, udostępnij zbiórkę – ocal Nikosia!