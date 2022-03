Mamy lubuskie zagłębie pisarskie! Książka Barbary Wysoczańskiej to Debiut Roku 2021

W plebiscycie serwisów Lubimyczytac.pl i Allegro w kategorii Debiut roku zwyciężyła Barbara Wysoczańska, uzyskując 2260 głosów uczestników akcji! B. Wysoczańska mieszka w Zielonej Górze, a urodziła się w Nowej Soli. Debiutowała w 2021 r. powieścią "Narzeczona nazisty".

- Kochani Czytelnicy z całego serca dziękuję Wam za każdy oddany głos. Jestem wzruszona i szczęśliwa. Brak słów żeby to opisać i tylko żal, że to wszystko dzieje się w cieniu strasznej wojny - napisała Barbara Wysoczańska na swoim profilu na Facebooku. - Dla debiutanta taka wygrana, to jak wystrzelenie rakietą w kosmos. Dziękuję, że pokochaliście Hanię i Johanna tak, jak ja ich kochałam, pisząc tę powieść, bo uznanie czytelników, to największa nagroda dla autora.