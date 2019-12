Mamy zieloną komunikację

Projekt pod nazwą: „Zintegrowany system niskoemisyjnego transportu publicznego w Zielonej Górze”, to jedna ze strategicznych inwestycji na terenie Miasta Zielona Góra i największa w historii Miejskiego Zakładu Komunikacji w Zielonej Górze. Realizacja projektu stała się możliwa dzięki uzyskaniu unijnego dofinansowania ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Warte ponad 250 mln zł przedsięwzięcie inwestycyjne, oprócz poprawy komfortu podróży pasażerów, czyni zielonogórską komunikację miejską innowacyjną i ekologiczną.

W ramach inwestycji zakupiono aż 43 nowe, niskopodłogowe, dwunastometrowe autobusy elektryczne, a dzięki wybudowanej infrastrukturze ładowania, Miasto mogło pozyskać środki na zakup kolejnych 12 sztuk, w tym 4 przegubowych i 8 solo – z sukcesem aplikując o dofinansowanie w kolejnym naborze.

Elektrobusy są czterokrotnie cichsze od autobusów z tradycyjnym silnikiem Diesla i bardziej ekologiczne, bo napędza je energia wyprodukowana w zielonogórskiej Elektrociepłowni, otrzymywana z kogeneracji spalonego gazu. – Energia, którą czerpiemy w zajezdni autobusowej, w całości pochodzi z Elektrociepłowni, korzystającej z lokalnego źródła gazu. Elektrociepłownia już sama w sobie jest producentem czystej energii elektrycznej, a więc rzeczywiście możemy mówić, że mamy w Zielonej Górze „zieloną komunikację” – mówi Barbara Langner, dyrektor Miejskiego Zakładu Komunikacji w Zielonej Górze.

Autobusy są ładowane nie tylko w zajezdni autobusowej przy ul. Chemicznej, ale także na stacjach rozlokowanych w 10 punktach miasta, gdzie mogą szybko uzupełnić energię w swoich bateriach. Obecnie w trakcie realizacji jest 11. stacja – na zielonogórskim osiedlu Czarkowo. To jednak nie wszystko. – Przebudowując zajezdnię w taki sposób zaprojektowaliśmy halę warsztatową i wiatę, pod którą garażują autobusy, żeby na dachu tych obiektów zainstalować fotowoltaikę, czyli baterie słoneczne, stanowiące absolutnie odnawialne źródło energii. Oznacza to, że w przyszłości sami będziemy mogli produkować energię elektryczną _– mówi Barbara Langner. – _Mamy w planach ścisłą współpracę z Elektrociepłownią w tym zakresie, bo sami najlepiej znamy się na przewozach w komunikacji miejskiej, a nie na produkcji prądu – śmiejąc się dodaje Pani dyrektor.

Zakup nowych elektrobusów w zdecydowany sposób ograniczył poziom hałasu w komunikacji miejskiej. To kolejny element tzw. „zielonej rewolucji”, którą przeprowadzamy w ramach projektu. Zielonogórzanie słyszą różnicę, gdy na przystanek podjeżdża autobus z tradycyjnym napędem, a za nim autobus z silnikiem elektrycznym. Trzeba również dodać, że oprócz elektrobusów, miasto zakupiło 17 nowych, niskopodłogowych autobusów przegubowych z silnikiem Diesla, które spełniają najbardziej rygorystyczne normy emisji spalin Euro 6 i także są znacznie cichsze od starszej generacji autobusów zasilanych olejem napędowym.

Myli się ten, kto myślał, że to już koniec ekologicznych nowinek w zielonogórskiej komunikacji miejskiej. Zajezdnia autobusowa MZK w ramach projektu została przebudowana w taki sposób, aby pozyskiwać i wykorzystywać deszczówkę do mycia autobusów. – Dachy hali warsztatowej i wiaty garażowe na zajezdni autobusowej zostały tak zaprojektowane, aby wszystkie wody opadowe były kierowane do specjalnego zbiornika, usytuowanego w centralnym miejscu placu manewrowego – mówi Robert Karwacki, zastępca dyrektora ds. technicznych Miejskiego Zakładu Komunikacji. – Z wody w tym zbiorniku korzysta myjnia, która obsługuje nasze autobusy - dodaje.

Na rok 2020 przewidziano wykonanie kolejnych kontraktów, które pozostały do zrealizowania w ramach projektu. W pierwszym kwartale przyszłego roku w różnych miejscach miasta ustawionych zostanie 11 nowoczesnych, stacjonarnych automatów biletowych, przystosowanych do płatności elektronicznych. Na chwilę obecną bilety można nabyć w Centrum Przesiadkowym, w zajezdni autobusowej przy ul. Chemicznej oraz drogą elektroniczną – internetową i mobilnie – na telefon komórkowy.

W ramach projektu w mieście pojawi się 57 nowych, dwustronnych tablic Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej, pokazujących realny czas do odjazdu autobusów i komunikaty związane z ich ruchem. Informacja pasażerska będzie dostępna i unowocześniona również w serwisie internetowym MZK.

Do końca maja przyszłego roku zostanie także zrealizowany kontrakt na budowę i przebudowę pętli oraz peronów przystankowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Partnerem w projekcie jest PKP PLK SA, która wykonuje poszerzenie wiaduktu nad ul. Batorego i zadaszenia na peronach.

Zielonogórski projekt to – jak mówi Barbara Langner - przedsięwzięcie przełomowe w skali kraju. MZK nie spoczywa jednak na laurach i ze wzorkiem skierowanym w przyszłość, cały czas poszukuje nowych proekologicznych rozwiązań dla zielonogórskiej komunikacji miejskiej. Bez śmiałych wizji nie da się bowiem osiągnąć sukcesu!