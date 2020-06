Mandaty w sklepach, zakładach kosmetycznych… Zapominamy, że obowiązują nas zasady bezpieczeństwa

Obostrzenia związane z pandemią koronawirusa wciąż obowiązują, choć niektórzy o tym zapominają. Nie zakładają maseczek, nie dezynfekują rąk, nie zachowują odległości. Jakie kontrole przeprowadził sanepid, komu i za co dał mandaty?

Koronawirus tak szybko nie zniknie. Dlatego musimy żyć w miarę normalnie, ale z zachowanie zasad bezpieczeństwa. I przestrzegać przepisów, które nas obowiązują.

- Tymczasem przeraża to, co się widzi. Ludzie w sklepach bez rękawiczek, bez maseczek. Obsługa nie zwraca im uwagi, a przecież to także chodzi o ich zdrowie i życie – mówi Ewelina Głowińska z Zielonej Góry.

– Niektórzy zgrywają chojraków. Nie wierzą w koronawirusa. A przecież codziennie umierają ludzie. Też lekceważąco podchodziłam do sprawy, dopóki moja przyjaciółka się nie zaraziła – zauważa pani Iwona. – Naprawdę minimum ostrożności powinniśmy zachować. I wszyscy się nawzajem pilnować.

Sanepid kontroluje różne placówki. Kto dostał mandat? Pamiętajmy, że nie tylko osoby pozostające na kwarantannie są sprawdzane. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zielonej Górze do 15 czerwca br, nałożył 13 grzywien za naruszenie zasad kwarantanny w wysokości 75 tys. zł.

Ale sanepid kontroluje też różne placówki.

- Od 11 maja do 15 czerwca przeprowadziliśmy 70 kontroli w sklepach i lokalach gastronomicznych – informuje powiatowy inspektor sanitarny Dorota Baranowska. - Podczas kontroli sprawdzano: zapewnienie przez kontrolowane obiekty rękawiczek jednorazowych lub płynów do dezynfekcji rąk, zakrywanie ust i nosa przez personel, stosowanie się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego.

Nałożono 3 mandaty karne na łączną kwotę 700 zł – w każdym przypadku mandaty były nakładane m.in. za brak maseczki ochronnej personelu, brudne urządzenia chłodnicze oraz brak dokumentacji z zakresu systemu HACCP.

Ponowne kontrole obiektach, w których stwierdzano niezgodności wykazały zastosowanie się do zaleceń i poprawę stanu sanitarnego.

Zakłady kosmetyczne też są sprawdzane Pracownicy sanepidu w tym czasie skontrolowali też m.in. 7 zakładów kosmetycznych.

Na co zwracali uwagę? Na sposób utrzymania czystości w obiekcie, procedury higieniczne obowiązujące w zakładzie, dokument potwierdzający odbiór odpadów komunalnych;

pochodzenie, sposób przechowywania i oznakowania preparatów dezynfekcyjnych,

stosowanie środków ochrony osobistej (fartuchy, pelerynki, bielizna jednorazowa, czepki, rękawiczki, maseczki), sposób przechowywania, mycia, dezynfekcji stosowanego sprzętu wielokrotnego użytku, organizację zakładu i organizację pracy w związku z wystąpieniem choroby zakaźnej (wyłączenie z użytkowania poczekalni, ograniczenie wystroju gabinetu do minimum w celu jak największej ilości powierzchni możliwych do szybkiej dezynfekcji, dostosowanie procedur do wykonywanych usług z uwzględnieniem wzmożonego reżimu sanitarnego)

Jak zauważa D.Baranowska – w 3 przypadkach wydano zalecenia pokontrolne dotyczące: przestrzegania procedur dotyczących sterylizacji narzędzi, stosowania środka dezynfekcyjnego o wyższym spektrum działania, zapewnienia właściwej organizacji stanowiska mycia rąk.

Nałożono 1 mandat karny w wysokości 100 zł za nieprzestrzeganie procedur dotyczących sterylizacji narzędzi.

A jak wygląda sytuacja w szkołach? Szkoły i przedszkola działają tylko w ograniczonej formie. Ale i do nich trafili kontrolerzy sanepidu.

Ogółem przeprowadzono 27 kontroli (17 w szkołach z terenu miasta Zielona Góra i 10 w szkołach z powiatu zielonogórskiego).

W trakcie kontroli sprawdzano, czy opracowane i wdrożone zostały procedury postępowania zgodne z wytycznymi GIS, MZ i MEN oraz czy prowadzone były zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z elementami zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-III.

Przeprowadzone kontrole wykazały: w szkołach opracowano i wdrożono procedury zapewnienia bezpieczeństwa w związku z wystąpieniem COVID-19, zajęcia prowadzono zgodnie z wytycznymi, w wydzielonych salach, świetlicach

w grupach do 12 osób, we wszystkich skontrolowanych szkołach zapewniono środki higieny osobistej. Nieprawidłowości nie stwierdzono. Nie nałożono mandatów karnych i nie wydano zaleceń.

