Mapa letnich festiwali muzycznych. Które cieszą się największą popularnością? Czy w woj. Lubuskim i w Zielonej Górze też takie mamy?

Mapa letnich festiwali. Te wydarzenia cieszą się największą popularnością w Polsce

Z badania wynika, że dostępność plenerowych koncertów i festiwali muzycznych w swojej okolicy najwyżej oceniają mieszkańcy Mazowsza i Pomorza. Miano najciekawszej imprezy przypadło jednak Męskiemu Graniu, które odwiedza duże miasta w całym kraju. Podium najbardziej interesujących wydarzeń zdaniem badanych zamknęły Open’er Festival w Gdyni oraz Pol'and'Rock Festival, czyli dawny Przystanek Woodstock. Kolejne pozycje należą do Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu oraz TOP of the TOP Sopot Festivalu, a następne – do Festiwalu Piknik Country & Folk w Mrągowie oraz Orange Warsaw Festivalu i Jarocin Festiwalu.