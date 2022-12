Marcelina ze Szprotawy dzięki pomocy wielu ludzi przeszła skomplikowaną operację serca i wkrótce wraca do domu!

O wzruszającej historii 18-letniej Marceliny Sakuty pisaliśmy kilkakrotnie. Dziewczyna urodziła się ze skomplikowaną wadą serca, która bezpośrednio zagrażała jej życiu. W Polsce przeszła wiele operacji, a jedna z nich kończyła się wieloma komplikacjami. Doszło do udaru mózgu, skazy krwotocznej, sepsy... Struktury mózgu zostały uszkodzone, a Marcelina była podłączona do respiratora przez 3 miesiące. Do wady serca doszła epilepsja i niewydolność wątroby. Jedynym ratunkiem była skuteczna operacja, ale okazało się, że w Polsce nie wykona jej żadna klinika, zaś na operację zagraniczną potrzeba było ok. 270 tys. zł. To kwota niewyobrażalna dla rodziny.

Marcelina została zoperowana w Linz w Austrii

Dzięki ludziom wielkiego serca, burmistrzowi, radnym, urzędnikom i nowemu inwestorowi ze Szprotawy międzynarodowej grupie Minth, udało się zebrać pieniądze na operację Marceliny, w uniwersyteckiej klinice kardiologicznej Keplera w austriackim Linz. Szprotawianka przeszła ją 12 grudnia 2022. - Nasza iskierka wraca bardzo szybko do siebie i zadziwia nie tylko mnie, ale i całą klinikę - opowiada Agnieszka Jachimek ze Szprotawy, współorganizatorka akcji pomocy dla nastolatki. - Marcelina dostała certyfikat posiadania zastawki holograficznej. To nowość wśród kardiochirurgi. Lekarze są dobrej myśli, choć nie da się na raz wyleczyć całego serduszka, to na kilka lat mamy operacje z głowy. Najważniejsze, że nie męczy się tak bardzo i nie sinieje. Nie ma bólu w klatce piersiowej ani nie mdleje. To cieszy najbardziej.

Lada moment Marcelina wraca do domu, do Szprotawy. Trzymamy kciuki!