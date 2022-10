Marcelinka codziennie pyta: "Mamusiu, czy ja umrę", "Mamo, a czy moje serduszko da się jeszcze naprawić". Zbiórka pieniędzy jest pilna!

Dramatyczny apel mamy dziewczynki.

- Marcelinka codziennie zadaje mi pytania: "Mamusiu czy ja umrę", "Mamo, a czy moje serduszko da się jeszcze naprawić", "A czy Ty pójdziesz ze mną do aniołków. "

I wiecie co... nie wiem już, co jej odpowiadać.

Łzy stają mi w oczach i paraliżuje mnie okropny strach.. strach przed tym, że nie zdążymy uzbierać środków potrzebnych na operację serduszka. Nie wiem, jak mam prosić, jak błagać o pomoc dla mojej córeczki. Mamy tylko MIESIĄC, jakbym mogła poszłabym nawet do piekła, żeby tylko uratować jej życie. Czy moja Marcysia nie zasługuje na pomoc? A może to ja zawiodłam i mogłam coś zrobić jeszcze lepiej. Każdego dnia zadaje sobie te pytania.